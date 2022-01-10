У сервисов и соцсетей могут исчезнут пароли к 2030 году

К 2030 году у сервисов и социальных сетей могут исчезнут пароли. Об этом сообщили эксперты по кибербезопасности.

По их словам, цифровые пароли считаются очень слабой защитой: их легко взломать. А вот определение личности на основе биометрических данных взломать сложнее. Речь идет об отпечатках пальцев или селфи.

Однако если произойдет утечка базы данных, то в руки преступников попадет весь профайл пользователя, который в отличие от пароля нельзя будет поменять или сбросить.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.