Юристы объяснили условия сохранения должности при невыплате зарплаты

Работник в России имеет право не выходить на работу и сохранить должность в случае задержки заработной платы работодателем. Юристы поясняют, что если после 15 дней оплата так и не поступила, сотрудник вправе приостановить выполнение служебных обязанностей до погашения задолженности.

Однако существуют исключения: данное право не распространяется на госслужащих и работников, обеспечивающих жизнедеятельность общества, в том числе в сферах связи, теплоснабжения и энергообеспечения. Также ограничение действует в период чрезвычайной ситуации в стране.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.