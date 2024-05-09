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09 мая, 18:30

Общество

Акция памяти прошла у памятника на территории завода "Сложные эфиры" в Раменках

Акция памяти прошла у памятника на территории завода "Сложные эфиры" в Раменках

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Акция памяти прошла у памятника на территории бывшего завода "Сложные эфиры" в Раменках. Памятник воздвигнут в честь героев-ополченцев – сотрудников завода, не вернувшихся с Великой Отечественной войны. Их память почтили минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Депутат Московской городской Думы Татьяна Батышева акцентировала внимание на том, что памятник восстановили члены мотоклуба "Ночные волки". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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