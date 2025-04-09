Глава ВОЗ Гебрейесус предрек новую пандемию

Всемирная организация здравоохранения предрекает новую пандемию. Глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что нашествие нового вируса – лишь вопрос времени. Однако данных о конкретном возбудителе он не приводит.

Некоторые эксперты видят в прогнозах ВОЗ желание привлечь побольше финансов. Работа по предотвращению новых эпидемий требует огромных ресурсов, а США (один из главных спонсоров) не увидели целесообразности таких вложений и вышли из организации в январе 2025 года.

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