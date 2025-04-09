Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 апреля, 07:00

Общество

Глава ВОЗ Гебрейесус предрек новую пандемию

Глава ВОЗ Гебрейесус предрек новую пандемию

Циклон "Зион" принес в Москву почти 60% месячной нормы осадков за 3 дня

Техноблогер рассказал, как выбрать домашний электрогриль

ГД прорабатывает меры, ограничивающие использование пальмового масла в продуктах питания

239 детей родились в Москве 8 апреля

Москвичам напомнили о возможности прислать кадры в рубрику "Фотопоток"

Выбор профессии обсудят в программе "Миллион вопросов"

Российские православные активисты предложили создать реестр женатых россиян

Психологи рассказали, помогают ли маленькие радости справиться со стрессом

"Утро": 0 градусов ожидается в Москве днем 9 апреля

Всемирная организация здравоохранения предрекает новую пандемию. Глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что нашествие нового вируса – лишь вопрос времени. Однако данных о конкретном возбудителе он не приводит.

Некоторые эксперты видят в прогнозах ВОЗ желание привлечь побольше финансов. Работа по предотвращению новых эпидемий требует огромных ресурсов, а США (один из главных спонсоров) не увидели целесообразности таких вложений и вышли из организации в январе 2025 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика