Россияне массово атаковали соцсети Тома Холланда из-за Долиной

Россияне массово атаковали соцсети голливудского актера Тома Холланда, известного по роли Человека-паука, из-за певицы Ларисы Долиной. Произошло это после того, как артистка на первом большом интервью после скандала с продажей квартиры рассказала, что мошенник прислал ей фото своего паспорта. На снимке оказался мужчина, который был очень сильно похож на Холланда.

Россияне в комментариях под публикациями артиста просят вернуть деньги певице, а также спрашивают его, зачем он "обманул" Долину.

