Артисты цирка запустили в Сети флешмоб под хештегом #нециркач
Артисты цирка в России попросили не называть их циркачами. В Сети стали использовать хештег #нециркач, чтобы подчеркнуть важность уважительного отношения к их труду и таланту.
Артисты по всей стране запустили флешмоб, призывая общественность обращаться к ним корректно. Они отметили, что за их улыбками стоят тысячи часов упорного труда, невыдуманного риска, взлетов и падений, а "циркач" звучит так, будто их труд – просто забава.
