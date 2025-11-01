График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

01 ноября, 08:00

Общество

Артисты цирка запустили в Сети флешмоб под хештегом #нециркач

Артисты цирка в России попросили не называть их циркачами. В Сети стали использовать хештег #нециркач, чтобы подчеркнуть важность уважительного отношения к их труду и таланту.

Артисты по всей стране запустили флешмоб, призывая общественность обращаться к ним корректно. Они отметили, что за их улыбками стоят тысячи часов упорного труда, невыдуманного риска, взлетов и падений, а "циркач" звучит так, будто их труд – просто забава.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоМитя КозачинскийДарья ЕрмаковаРумина Кенжалиева

