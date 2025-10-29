Форма поиска по сайту

29 октября, 19:00

Политика

"Вопрос спорный": шведский стол предложили ввести в российских школах

Путин рассказал о ситуации в зоне СВО в московском военном госпитале

Путин рассказал бойцам СВО о преимуществе "Буревестника"

Путин заявил, что ситуация в зоне СВО складывается благоприятно для России

Путин заявил, что РФ провела испытания подводного аппарата "Посейдон"

Подразделения группировки "Север" нанесли поражение ВСУ в районе Волчанска

Не менее 30 человек погибли из-за ударов Израиля по Газе

Эксперт рассказал, почему Трамп всегда носит красный галстук

Трамп признался, что не любит красивых людей

Россия и Мьянма подписали соглашение об отмене виз

В российских школах могут ввести шведский стол. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Ирина Филатова. Предложение уже направлено в Роспотребнадзор. В ГД уверены, что эти меры снизят количество пищевых отходов и будут учитывать пожелания детей.

Не станут ли школьники накладывать больше, чем могут съесть? Как контролировать, будут ли дети выбирать полезную еду?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Вопрос спорный
политикаобществовидео

