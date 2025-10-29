29 октября, 19:00Политика
"Вопрос спорный": шведский стол предложили ввести в российских школах
В российских школах могут ввести шведский стол. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Ирина Филатова. Предложение уже направлено в Роспотребнадзор. В ГД уверены, что эти меры снизят количество пищевых отходов и будут учитывать пожелания детей.
Не станут ли школьники накладывать больше, чем могут съесть? Как контролировать, будут ли дети выбирать полезную еду?
