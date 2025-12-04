Форма поиска по сайту

"Доктор 24": врач рассказал, почему алкоголь не убивает клетки мозга

Москвичи оформили более 12 млн заказов на льготное питание через цифровые сервисы

"Атмосфера": пасмурная погода с просветами ожидается в Москве 4 декабря

Сергей Собянин назвал имена победителей премии Николая Островского

Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве

"Атмосфера": 0 градусов ожидается в Москве вечером 4 декабря

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 757 мм ртутного столба 4 декабря

В Госдуме предложили ввести потолок цен для риелторов

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 94% 4 декабря

"Новости дня": электронное свидетельство пенсионера теперь можно оформить на "Госуслугах"

Почему алкоголь на самом деле не убивает клетки мозга? На сколько улучшается работа мозга после прослушивания Вольфганга Амадея Моцарта?

Правда ли, что левая и правая половина мозга отвечают за разные задачи? Сколько процентов мозга используется? И как его натренировать?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответит врач общей практики, семейный врач, врач-терапевт, врач ультразвуковой диагностики Святослав Крупенин.

