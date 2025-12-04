04 декабря, 13:00Общество
"Доктор 24": врач рассказал, почему алкоголь не убивает клетки мозга
Почему алкоголь на самом деле не убивает клетки мозга? На сколько улучшается работа мозга после прослушивания Вольфганга Амадея Моцарта?
Правда ли, что левая и правая половина мозга отвечают за разные задачи? Сколько процентов мозга используется? И как его натренировать?
На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответит врач общей практики, семейный врач, врач-терапевт, врач ультразвуковой диагностики Святослав Крупенин.