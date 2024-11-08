Россиянам рассказали о городах с самыми высокими ценами на аренду квартир в Новый год

Многие россияне уже начинают составлять планы на новогодние праздники и искать квартиру. В связи с чем аналитики популярного сервиса по поиску жилья составили рейтинг городов с самыми высокими ценами на аренду. Дороже всего встретить Новый 2025 год будет в Казани и Москве – около 10,5 тысячи рублей в сутки. Великий Устюг занимает второе место с ценой в 9,3 тысячи рублей за день.

В Кирове, который выбрали новогодней столицей России, аренда обойдется в чуть более 7,5 тысячи рублей за сутки, что вдвое выше, чем в обычные дни. Санкт-Петербург оказался значительно дешевле, с ценой около 6 тысяч рублей за сутки. В городах Золотого кольца и на южных курортах страны стоимость аренды составляет примерно 5 тысяч рублей.

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