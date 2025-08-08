Москвичам пообещали солнечный и теплый день 8 августа

Солнечный и теплый день прогнозируется в Москве в пятницу, 8 августа. Воздух после дождя снова стал прогреваться. В дневные часы столбики термометров поднимутся до 22 градусов. Вечером ожидается около 20.

Синоптики допускают небольшие дожди, но возможны они лишь местами. В субботу, 9 августа, осадки вернутся, будет пасмурно и примерно 18–19 градусов тепла.

Атмосферное давление чуть выше нормы, барометры показывают 750 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

