Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 августа, 07:45

Общество

Москвичам пообещали солнечный и теплый день 8 августа

Москвичам пообещали солнечный и теплый день 8 августа

Правила платного приема в вузы изменятся в России с 1 сентября

В России предложили увеличить маткапитал до 1 млн рублей

318 детей родились в Москве 7 августа

Танцевальные мастер-классы и цирковые выступления состоятся в Москве 8 августа

Экскурсия "История Трехгорной мануфактуры" состоится в рамках "Лета в Москве"

Банкам РФ могут запретить передавать коллекторам долги клиентов с просрочкой более 60 дней

"Утро": переменная облачность ожидается в Москве 8 августа

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 августа

Нейросеть Алиса сгенерировала школьную форму для столичных первоклассниц

Солнечный и теплый день прогнозируется в Москве в пятницу, 8 августа. Воздух после дождя снова стал прогреваться. В дневные часы столбики термометров поднимутся до 22 градусов. Вечером ожидается около 20.

Синоптики допускают небольшие дожди, но возможны они лишь местами. В субботу, 9 августа, осадки вернутся, будет пасмурно и примерно 18–19 градусов тепла.

Атмосферное давление чуть выше нормы, барометры показывают 750 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика