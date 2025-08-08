Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 августа, 07:45

Общество

Танцевальные мастер-классы и цирковые выступления состоятся в Москве 8 августа

Танцевальные мастер-классы и цирковые выступления состоятся в Москве 8 августа

Экскурсия "История Трехгорной мануфактуры" состоится в рамках "Лета в Москве"

Банкам РФ могут запретить передавать коллекторам долги клиентов с просрочкой более 60 дней

"Утро": переменная облачность ожидается в Москве 8 августа

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 августа

Нейросеть Алиса сгенерировала школьную форму для столичных первоклассниц

Церемония приведения к присяге Президентского полка прошла в Кремле

"Интервью": Константин Нечетов – об отношениях

"Миллион вопросов": стоматолог рассказала, как выбрать зубную пасту

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 8 августа

Москвичам рассказали, куда можно сходить с ребенком. Например, на Саянской улице пройдет чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага". Победителя ждут чемпионский пояс и миллион рублей. Также все участники получат памятные дипломы, а победители отборочных этапов – кубки и медали. Сыграть могут все желающие старше 6 лет. Начало чемпионата – в 15:00.

На Чистопрудном бульваре в 17:00 стартуют мастер-классы по различным стилям танцев – аргентинскому танго, сальсе и бачате. В парках Измайловском, "Южное Бутово" и кинопарке "Москино" акробаты, фокусники и клоуны продемонстрируют классическое цирковое искусство. Начало – в 19:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Лето в Москве
обществогородвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика