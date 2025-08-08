Танцевальные мастер-классы и цирковые выступления состоятся в Москве 8 августа

Москвичам рассказали, куда можно сходить с ребенком. Например, на Саянской улице пройдет чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага". Победителя ждут чемпионский пояс и миллион рублей. Также все участники получат памятные дипломы, а победители отборочных этапов – кубки и медали. Сыграть могут все желающие старше 6 лет. Начало чемпионата – в 15:00.

На Чистопрудном бульваре в 17:00 стартуют мастер-классы по различным стилям танцев – аргентинскому танго, сальсе и бачате. В парках Измайловском, "Южное Бутово" и кинопарке "Москино" акробаты, фокусники и клоуны продемонстрируют классическое цирковое искусство. Начало – в 19:00.

