Град обрушился на Подмосковье

В Подмосковье выпал град. Например, газоны побелели в Радищеве, а в Солнечногорском районе заметили градины размером с лесной орех. В Тульской области дороги тоже усыпал ледяной горох.

Судя по прогнозам, начало недели не будет более спокойным. Коммунальные службы Подмосковья переведены в режим повышенной готовности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.