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08 июля, 15:30

Общество

Голикова заявила, что число женщин репродуктивного возраста снизится до 27 млн к 2046 году

Голикова заявила, что число женщин репродуктивного возраста снизится до 27 млн к 2046 году

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Число женщин репродуктивного возраста в России к 2046 году снизится до 27 миллионов человек. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, страна сейчас находится "на убывающей траектории". Снижение численности репродуктивной группы напрямую связано с низкой рождаемостью в прошлые десятилетия, демографическими провалами и изменением структуры населения.

Сейчас средний возраст рождения первого ребенка у женщин в России постепенно увеличивается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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