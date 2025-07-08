Голикова заявила, что число женщин репродуктивного возраста снизится до 27 млн к 2046 году

Число женщин репродуктивного возраста в России к 2046 году снизится до 27 миллионов человек. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, страна сейчас находится "на убывающей траектории". Снижение численности репродуктивной группы напрямую связано с низкой рождаемостью в прошлые десятилетия, демографическими провалами и изменением структуры населения.

Сейчас средний возраст рождения первого ребенка у женщин в России постепенно увеличивается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.