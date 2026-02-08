Морозы до минус 22 градусов ожидаются в столице в ночь на 9 февраля

Ночь в Московском регионе будет морозной: синоптики прогнозируют похолодание до минус 22 градусов. Днем в понедельник осадков не ожидается, температура составит от минус 7 до 12 градусов. Потепление вернется только к концу недели.

Ученые отмечают, что эта зима действительно выдалась снежной, что является одним из признаков изменения климата. Городские службы работают в усиленном режиме, расчищая сугробы и вывозя снег на снегосплавные пункты. При этом биологи предупреждают, что после снежной зимы может проснуться больше насекомых, включая комаров.

