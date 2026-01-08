Синоптики спрогнозировали резкое ухудшение погоды в Москве во второй половине дня 8 января

По прогнозам синоптиков, во второй половине дня в Москве 8 января ожидается резкое ухудшение погоды. Вечером начнется сильный снегопад, который продлится до утра субботы, а ветер в порывах будет достигать 18 метров в секунду.

Как сообщил первый заместитель главы управы по вопросам ЖКХ Антон Домарацкий, коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, уделяя особое внимание подходам к метро и остановкам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.