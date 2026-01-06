Московский зоопарк принимает от продавцов нераспроданные ели до 19 января

Московский зоопарк предлагает продавцам новогодних елей до 19 января передать нераспроданные деревья животным. Елки станут для них игрушками и лакомствами, а компании смогут экологично утилизировать остатки.

Для жителей действует акция "Елочный круговорот": сдать елки можно до 1 марта в специальных пунктах, адреса которых указаны на карте "Экоточки Москвы". Переработанные деревья превратят в щепу для городских нужд.

