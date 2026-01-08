В России предложили ввести квалификационный экзамен для психологов, коучей и репетиторов

В России предложили ввести обязательный квалификационный экзамен для психологов, коучей и репетиторов. После его сдачи специалисты должны будут получать лицензию на оказание образовательных услуг.

Кроме того, вести блоги на тему здоровья смогут только лица с медицинским образованием. Инициатива направлена на борьбу с огромным количеством непрофессионалов на рынке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.