Покупка красной икры по объявлению может быть опасна для здоровья

В преддверии новогодних праздников эксперты предупреждают москвичей об опасности покупки красной икры у частных лиц по объявлениям. Такой продукт может представлять угрозу для здоровья.

Специалисты рекомендуют не рисковать и приобретать деликатесы только в официальных точках продаж. Например, на сети рыбных рынков Москвы, таких как рынок в Косино-Ухтомском, весь товар проходит проверку.

