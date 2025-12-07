Форма поиска по сайту

07 декабря, 13:30

Общество

Покупка красной икры по объявлению может быть опасна для здоровья

Покупка красной икры по объявлению может быть опасна для здоровья

В павильонах "Сделано в Москве" можно купить уникальные новогодние подарки

Эксперты предупредили об опасности покупки красной икры у частных лиц

"Новости дня": часть москвичей получит две пенсии в декабре из-за январских праздников

Специалисты предупредили об опасностях и крупных штрафах за неправильный запуск салютов

Москвичи начали нанимать профессиональных оформителей для украшения новогодней елки

В Москве рассказали об Едином центре поддержки участников СВО и их семей

Минтруд планирует сократить список "неженских" профессий к 2027 году

В Москве начался сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Москве установилась аномально теплая для декабря погода

В преддверии новогодних праздников эксперты предупреждают москвичей об опасности покупки красной икры у частных лиц по объявлениям. Такой продукт может представлять угрозу для здоровья.

Специалисты рекомендуют не рисковать и приобретать деликатесы только в официальных точках продаж. Например, на сети рыбных рынков Москвы, таких как рынок в Косино-Ухтомском, весь товар проходит проверку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

