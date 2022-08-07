Продажи игрушек "Хагги Вагги" потребовали запретить. По мнению некоторых педагогов и родителей, игрушечный монстр, созданный по мотивам компьютерной игры, плохо влияет на психику детей.

Что говорят психологи и кто зарабатывает на образе плюшевого монстра? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.