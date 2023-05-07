Дежурные отделения Сбербанка будут работать 8 и 9 мая. Альфа-Банк 7 мая работает по обычному графику. Завтра клиентов примут только те отделения, которые открыты по выходным. 9 мая все офисы будут закрыты.

У ВТБ 7 мая привычный график, а в понедельник и вторник откроются только дежурные отделения. У Райффайзена сегодня и завтра –выходные. Газпромбанк в понедельник откроет дежурные офисы, а 9 мая будут закрыты все отделения.

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