Новости регионов: температура воздуха достигла плюс 18 градусов в Сочи

В Сочи установилась почти летняя погода. Температура воздуха на набережной поднимается до плюс 18 градусов. Пляжи постепенно заполняются отдыхающими. Кто-то уже заходит в море, несмотря на то что вода пока прогрелась только до плюс 11 градусов.

В Новокузнецке Кемеровской области полицейские спасли жизнь человека и его питомцев. Во время патрулирования инспекторы заметили пожар в частном доме. Они разбудили хозяина, помогли ему выйти на улицу, а затем вернулись в задымленное здание и вынесли кошку и двух собак.

