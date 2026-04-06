Начинающие специалисты стали платить менторам за трудоустройство в Москве

Москвичи стали все чаще пользоваться услугой "собеседование под ключ". Начинающие специалисты платят наставникам, чтобы устроиться на работу. Эти менторы выстраивают для новичка правдоподобную легенду. Они прописывают проекты и задачи, а иногда подсказывают ответы на собеседовании через наушник.

Первый платеж за материалы и выдуманную легенду составляет от 20 до 70 тысяч рублей. Если клиент получает работу, он должен отдавать половину зарплаты в течение полугода. В итоге сумма может доходить до 1 миллиона рублей. HR-эксперты предупреждают, что за такие манипуляции соискатель может попасть в черный список на всю жизнь.

