23 января, 07:45

9 центров женского здоровья откроют в Москве

В Москве откроют еще 9 центров женского здоровья. Они будут работать по новому стандарту при крупнейших больницах города. На данный момент уже действуют 16 таких центров.

Ранее роддом в обновленном корпусе больницы имени В. В. Вересаева после реконструкции осмотрел Сергей Собянин. Мэр подчеркнул, что в Москве создается комплексная система медицинской помощи женщинам и новорожденным – от планирования беременности до родов и последующего ухода за ребенком.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

медицинагородвидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

