23 января, 07:45Город
9 центров женского здоровья откроют в Москве
В Москве откроют еще 9 центров женского здоровья. Они будут работать по новому стандарту при крупнейших больницах города. На данный момент уже действуют 16 таких центров.
Ранее роддом в обновленном корпусе больницы имени В. В. Вересаева после реконструкции осмотрел Сергей Собянин. Мэр подчеркнул, что в Москве создается комплексная система медицинской помощи женщинам и новорожденным – от планирования беременности до родов и последующего ухода за ребенком.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.