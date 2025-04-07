Шеф-повар рассказал, как выбрать традиционные димсамы

Традиционные китайские пельмени димсамы стали чаще появляться в московских магазинах. Шеф-повар Алексей Федотьев рассказал, как отличить настоящие димсамы от похожих продуктов.

Он подчеркнул, что их делают из рисовой муки, за счет чего димсамы легко узнать по прозрачному тесту и округлой форме. Идеальный димсам должен иметь от 10 до 12 складок и не иметь трещин. Начинки могут быть разнообразными – от мяса и морепродуктов до кокосового крема.



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