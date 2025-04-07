Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 апреля, 08:00

Общество

Шеф-повар рассказал, как выбрать традиционные димсамы

Шеф-повар рассказал, как выбрать традиционные димсамы

Минтруд спрогнозировал сокращение работников в торговле и госуправлении

295 детей родились в Москве 6 апреля

Телеканал Москва 24 запускает космический "Мослекторий" с 8 апреля

Москвичам напомнили, что кадры столицы можно прислать в рубрику "Фотопоток"

В выпуске "Миллион вопросов" поговорят о правильном образе жизни

В Москве утром 7 апреля температура опустилась до минус 3 градусов

"Утро": 1 градус тепла ожидается в Москве днем 7 апреля

Снегопад обрушился на Москву ночью 7 апреля

Молодые люди устроили вальс во дворе жилого дома на Староватутинском проезде

Традиционные китайские пельмени димсамы стали чаще появляться в московских магазинах. Шеф-повар Алексей Федотьев рассказал, как отличить настоящие димсамы от похожих продуктов.

Он подчеркнул, что их делают из рисовой муки, за счет чего димсамы легко узнать по прозрачному тесту и округлой форме. Идеальный димсам должен иметь от 10 до 12 складок и не иметь трещин. Начинки могут быть разнообразными – от мяса и морепродуктов до кокосового крема.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоедавидеоЕгор БедуляАнастасия БородинаЕвгения Борода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика