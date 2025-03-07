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07 марта, 08:15

Общество

Москвичи начали с раннего утра массово покупать цветы к 8 Марта

Москвичи начали с раннего утра массово покупать цветы к 8 Марта

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Жители столицы с самого утра отправились в цветочные магазины и салоны, чтобы выбрать подарки к 8 Марта. Популярностью пользуются как классические букеты, так и оригинальные композиции.

Самым востребованным местом для цветочного шопинга остается Рижский рынок. Там можно найти как бюджетные варианты за 2 тысячи рублей, так и роскошные композиции стоимостью до 750 тысяч. За эту сумму покупатели получают несколько корзин с цветами. Средняя цена букета в магазинах составляет около 4 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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