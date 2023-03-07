Почти 25 тыс человек получили помощь от Единого центра поддержки участников СВО в Москве

В Москве работает Единый центр поддержки участников специальной военной операции. Туда могут обратиться за помощью все категории военнослужащих: мобилизованные, добровольцы и контрактники, а также их семьи. Почти 25 тысяч человек уже получили помощь от центра.

Сотрудники подскажут, например, как оформить пособия и льготы, а также могут разобраться с юридическими вопросами. За каждым человеком закрепляют персонального координатора. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.