Российские автошколы сообщили о возможном дефиците машин через три года

Российские автошколы оказались под угрозой закрытия. По словам экспертов, через три года будущих водителей будет не на чем учить, если цены на автомобили останутся на высоком уровне. Дело в том, что дилеры стали продавать машины в два раза дороже, чем раньше.

О ситуации в российских автошколах – в эфире телеканала Москва 24.