Российские туристы начали скупать лекарства в Турции. Аптеки Анталии и Мармариса готовятся сделать за летний сезон почти годовую выручку.

По словам покупателей, цены на лекарства в Турции ниже, чем в России. Но насколько качественные препараты там предлагают и безопасно ли ими лечиться – в эфире телеканала Москва 24.