В России могут арестовать за скандалы в пунктах выдачи заказов

Ругань в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) может привести к штрафу и административному аресту. Судебная практика показывает, что за нецензурную брань, скандалы и агрессивное поведение посетителей уже наказывают в разных регионах страны.

Такие случаи произошли в Абакане, Мордовии, Новгородской, Астраханской и Архангельской областях. Резонансные видео с камер наблюдения из столичных пунктов выдачи заказов также разошлись по Сети. В некоторых случаях дебоширы получали арест на несколько суток или денежные штрафы.

Юристы напоминают, что ПВЗ считается общественным местом, а значит, за нарушение порядка там действует административная ответственность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.