04 марта, 21:30

Общество

15-градусные морозы обрушатся на Москву в конце недели

15-градусные морозы обрушатся на Москву в конце недели

Собянин сообщил о скором открытии здания школы № 1619 после реконструкции

Снегопад в Москве может продолжиться до утра 5 марта

Роспотребнадзор объяснил, в каких случаях можно расторгнуть договор с турагентством

Москвичи начали скупать непромокаемую одежду и аксессуары

"Миллион вопросов": дезинфектор рассказал, как избавиться от насекомых в квартире

В Люберцах люди стали массово жаловаться на тающие на крышах сугробы

Книги в российских магазинах стали маркировать предупреждениями о вреде наркотиков

"Вопрос спорный": стоит ли уходить с концерта, если он не нравится

"Качество жизни": врач рассказала, как поддерживать давление в норме

Вечером в среду, 4 марта, в Москве продолжается снегопад. При этом температура воздуха повысилась до плюс 1 градуса. По прогнозам синоптиков, к концу недели ожидается похолодание до минус 15 градусов. Также прогнозируются осадки, гололедица и усиление ветра.

В столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Водителей призывают соблюдать осторожность на дорогах и по возможности пользоваться метро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

