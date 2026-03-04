15-градусные морозы обрушатся на Москву в конце недели

Вечером в среду, 4 марта, в Москве продолжается снегопад. При этом температура воздуха повысилась до плюс 1 градуса. По прогнозам синоптиков, к концу недели ожидается похолодание до минус 15 градусов. Также прогнозируются осадки, гололедица и усиление ветра.

В столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Водителей призывают соблюдать осторожность на дорогах и по возможности пользоваться метро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.