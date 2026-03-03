"Качество жизни": врач-диетолог рассказала о пользе куриной печени

Почему людям нужно добавлять куриную печень в свой рацион? Как это продукт влияет на работу нервной системы и защищает от депрессии? Сколько куриной печени поможет улучшить работу иммунитета и замедлить старение кожи? Чем куриная печень отличается от говяжьей?

Насколько полезен паштет из куриной печени? И правда ли, что из-за нее может повыситься уровень холестерина?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина.