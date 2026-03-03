Жители Коммунарки рассказали о горах мусора во дворах

Жители Коммунарки на улице Большое Понизовье жалуются на горы мусора во дворах. По их словам, из-за завалов отходов детям приходится перебираться через мусор по пути в учебные заведения. Снег не вывозится вообще, а лужи невозможно обойти.

Ситуация повторяется систематически, указали жители. Убирать снежный покров начали только после массовых жалоб примерно 5 февраля. Дозвониться до коммунальщиков практически невозможно. Во время снегопадов специалисты приезжают, фотографируют, что машина не может подъехать к контейнерам из-за снега, делают отчет и уезжают.

