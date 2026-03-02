Сергей Собянин подвел итоги проекта "Зима в Москве"

32 миллиона человек посетили площадки проекта "Зима в Москве" в этом сезоне, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге. За 3 месяца в столице провели более 57 тысяч мероприятий. Среди них были благотворительные акции, спортивные активности, семейные и детские программы.

По всей столице работали свыше 400 площадок. Окружных мероприятий стало в 1,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. Также активное участие принимал столичный малый бизнес. Компании проводили мероприятия и акции, а товары московских производителей можно было купить в павильонах "Сделано в Москве".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.