02 марта, 10:45

Мэр Москвы

Сергей Собянин подвел итоги проекта "Зима в Москве"

Собянин подвел итоги трех лет работы БКЛ

Собянин: в Филимонковском районе строят четыре детских сада для 1 200 детей

В Зюзино 200 человек переселили по программе реновации

Собянин: проект "Московское долголетие" объединил более 730 тыс участников

Собянин: обеспечили электроэнергией и допмощностью более 11 тысяч объектов

Собянин объявил о завершении реставрации церкви Живоначальной Троицы в Хорошеве

32 миллиона человек посетили площадки проекта "Зима в Москве" в этом сезоне, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге. За 3 месяца в столице провели более 57 тысяч мероприятий. Среди них были благотворительные акции, спортивные активности, семейные и детские программы.

По всей столице работали свыше 400 площадок. Окружных мероприятий стало в 1,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. Также активное участие принимал столичный малый бизнес. Компании проводили мероприятия и акции, а товары московских производителей можно было купить в павильонах "Сделано в Москве".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквыгородвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

