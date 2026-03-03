"Московский патруль": россиянам рассказали, как отличить поддельные духи от настоящих

Парфюм остается самым востребованным подарком на Международный женский день. Магазины предлагают самые различные варианты по ароматам и ценам.

Чтобы отличить поддельные духи от настоящих, эксперты советуют в первую очередь обращать внимание на маркировку упаковки кодом Data Matrix. Он является своего рода "цифровым паспортом", который гарантирует, что парфюм сертифицирован, произведен и ввезен легально.

Подробнее – в программе "Московский патруль".