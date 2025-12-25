Форма поиска по сайту

25 декабря, 21:30

Общество

"Московский патруль": горожанам рассказали, как отличить поддельное украшение

Бриллианты на продаваемых украшениях могут оказаться подделкой. Если изделие соответствует заявленным характеристикам, на него с помощью лазера наносят клеймо с пробой и знаком пробирной палаты, QR-код и уникальный номер, который заносят в электронную картотеку. Это также размещается на бирке изделия.

Как же вместо золота и бриллиантов не нарваться на безделушку? Об этом – в программе "Московский патруль".

