"Московский патруль": горожанам рассказали, как отличить поддельное украшение

Бриллианты на продаваемых украшениях могут оказаться подделкой. Если изделие соответствует заявленным характеристикам, на него с помощью лазера наносят клеймо с пробой и знаком пробирной палаты, QR-код и уникальный номер, который заносят в электронную картотеку. Это также размещается на бирке изделия.

Как же вместо золота и бриллиантов не нарваться на безделушку? Об этом – в программе "Московский патруль".

