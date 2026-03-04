Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за риска налипания мокрого снега

Желтый уровень погодной опасности действует в Москве из-за риска налипания мокрого снега. В городе также ожидается гололедица и сильный снегопад. Осадки, по словам синоптиков, закончатся только около 21:00 4 марта.

Таяние сугробов прекратилось из-за похолодания. Эксперт по вопросам изменения климата Михаил Юлкин отметил, что климатически зима уже закончилась. На следующей неделе температура будет держаться в отрицательной области, но это весенний минус.

