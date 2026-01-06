Акция по сбору видеопоздравлений для участников спецоперации продлится до 11 января

В Москве до 11 января проходит акция по сбору видеопоздравлений для участников специальной военной операции. Мероприятие организовано в рамках городского проекта "Зима в Москве".

Для записи поздравлений помогают профессиональные видеооператоры. В своих обращениях жители столицы желают бойцам здоровья, счастья, скорейшей победы и возвращения домой живыми и невредимыми.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.