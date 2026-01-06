В течение недели в Москве ожидается сильный снег

На Москву надвигаются аномальные морозы, температура может опуститься до минус 25 градусов. Заметное похолодание ожидается уже в Рождественскую ночь. При этом в течение всей недели в столице прогнозируется сильный снег.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, в Рождество регион будет находиться под влиянием периферии активного южного цилона. Погода будет облачной, пройдет снег, который принесет от 2 до 4 сантиметров нового снежного покрова.

