Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 января, 14:15

Общество

В течение недели в Москве ожидается сильный снег

В течение недели в Москве ожидается сильный снег

"Новости дня": в России появится новая врачебная специальность по здоровому долголетию

Телеканал Москва 24 объявил о конкурсе с призами в телеграм-канале

Похолодание в столице начнется в Рождественскую ночь

Москвичи могут отправить видеопоздравления участникам спецоперации

Телеканал Москва 24 выпустил стикерпак для пользователей "Одноклассников"

На Москву надвигаются аномальные морозы до минус 25 градусов

В подмосковных Лобне местные жители слепили из снега котовиков

Каскадер из Ростова-на-Дону поразил иностранцев своими трюками

Президент поручил увеличить срок оплачиваемого больничного для многодетных родителей

На Москву надвигаются аномальные морозы, температура может опуститься до минус 25 градусов. Заметное похолодание ожидается уже в Рождественскую ночь. При этом в течение всей недели в столице прогнозируется сильный снег.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, в Рождество регион будет находиться под влиянием периферии активного южного цилона. Погода будет облачной, пройдет снег, который принесет от 2 до 4 сантиметров нового снежного покрова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоАлина ГилеваКристина Шашкова

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика