Масштабная серия инклюзивных мастер-классов стартовала в Москве

В пятницу, 5 сентября, в Международный день благотворительности, стартовала масштабная серия инклюзивных мастер-классов для детей с особенностями здоровья. Это проходит в рамках специального проекта, получившего название "Стуки Сердца".

Ребята смогут самостоятельно смастерить кормушки для птиц, при этом цель акции – не только поддержать природный баланс, но и развить у подрастающего поколения любовь к природе и чувство ответственности за окружающий мир. Кроме того, дети с особенностями смогут получить важнейший опыт социализации в пространстве равных возможностей.

