Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 сентября, 23:00

Общество

Масштабная серия инклюзивных мастер-классов стартовала в Москве

Масштабная серия инклюзивных мастер-классов стартовала в Москве

Телеведущий Дибров впервые вышел в свет после новостей о разводе

"Московский патруль": отряд ОМОН "Русич" отметил 31 день рождения

"Новости дня": в Москве прошли испытания беспилотного катера

"Новости дня": рабочие собирают каркас эскалаторов на станции "Народное ополчение"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 сентября

"Мослекторий": Тимур Кораев – о древних людях

Сергей Собянин принял решение о выплатах ветеранам к годовщине битвы под Москвой

"Интервью": Екатерина Драгунова – о начале учебного года для студентов

Желтый уровень опасности из-за тумана объявили в Москве в ночь на 6 сентября

В пятницу, 5 сентября, в Международный день благотворительности, стартовала масштабная серия инклюзивных мастер-классов для детей с особенностями здоровья. Это проходит в рамках специального проекта, получившего название "Стуки Сердца".

Ребята смогут самостоятельно смастерить кормушки для птиц, при этом цель акции – не только поддержать природный баланс, но и развить у подрастающего поколения любовь к природе и чувство ответственности за окружающий мир. Кроме того, дети с особенностями смогут получить важнейший опыт социализации в пространстве равных возможностей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика