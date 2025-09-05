"Молодежь Москвы" проведет для столичных и иностранных студентов экскурсии

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

"Молодежь Москвы" в рамках направления "Дружба" проведет для столичных и иностранных студентов бесплатные экскурсии с 11 сентября по 4 октября. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Организаторы подготовили 8 экскурсий по 4 маршрутам, которые будут проходить в группах из 15 человек. Участникам нужно будет пройти интерактивный квест, благодаря которому они смогут узнать о событиях и достопримечательностях столицы. Длительность каждой прогулки составит от 1,5 до 2 часов. Для иностранцев экскурсоводы будут говорить на английском языке.

"Москва – это не только современный мегаполис, но и город с уникальным культурным наследием и богатой историей. Для нас важно, чтобы молодежь, студенты из других городов и стран смогли ближе познакомиться со столицей. Экскурсии помогут участникам по-новому взглянуть на Москву, оценить ее удобную инфраструктуру и возможности, которые она создает для жителей", – поделилась председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Маршрут "Москва креативная" проложен по самым творческим местам города. В рамках прогулки участники посетят центр современного искусства "Винзавод" и центр дизайна Artplay.

А вот экскурсия "Москва литературная" поможет погрузиться в искусство. Молодые люди заглянут в библиотеки и пройдут по знаменитым улицам страны, а также узнают о квартирах известных писателей.

Экскурсионная прогулка "Москва историческая" включает в себя поход в Музей Москвы и на Патриарший мост, а также прогулку по городским улицам и знакомство с историческими зданиями и памятниками.

Маршрут "Москва молодежная" расскажет о коворкингах и рабочих пространствах, а также о театрах и музеях столицы.

Посетить экскурсии могут все желающие от 14 до 35 лет, для этого нужно зарегистрироваться на портале "Молодежь Москвы".

Ранее москвичей и туристов пригласили на экскурсию по историческому маршруту на уникальном трамвае "Татра Т2" 12 сентября. Проект "Экскурсии в метро" позволяет прокатиться на ретротрамвае по историческим маршрутам столицы.