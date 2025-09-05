Форма поиска по сайту

05 сентября, 07:45

Общество

Вещи и автографы знаменитостей можно продать за миллионы рублей на онлайн-площадках

Вещи со следами присутствия знаменитостей можно выгодно продать на онлайн-площадках. Цены варьируются от сотен рублей до десятков миллионов. Но многие коллекционеры не готовы расставаться с автографами и личными вещами кумиров, собирая крупные частные коллекции.

Подписи артистов, музыкантов и танцоров ценятся не только в России, но и за рубежом. На международных аукционах стоимость автографов достигает миллионов долларов. Особенно дорожают рукописи и документы известных личностей.

