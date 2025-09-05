В России предложили ввести ответственность для агрессивных пациентов

В России предложили ввести ответственность для пациентов, которые мешают работе врачей. Об этом заявили представители медицинского сообщества в обращении к министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

Речь идет о случаях, когда пациенты, недовольные вердиктом медиков, оказывают сопротивление, переходят к оскорблениям или даже рукоприкладству. Такие действия приводят к выгоранию и уходу специалистов из профессии.

