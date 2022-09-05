Новый штамм коронавируса может прийти из Китая, предупредили вирусологи. Между тем три человека погибли от неизвестного вируса в Аргентине, а ВОЗ пообещала очередную волну COVID-19 в Европе.

Некоторые российские регионы уже ввели масочный режим. Нужны ли ограничения для всей страны? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.