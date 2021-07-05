"ВкусВилл" удалил рекламную статью с ЛГБТ-парой после скандала

Вокруг сети "ВкусВилл" разгорелся скандал. На этот раз из-за того, что статью с участием ЛГБТ-пары удалили. Теперь пользователи пишут, что в компании поддались натиску разгневанных людей.

Началось все несколько дней назад. В рекламе магазина использовали историю о ЛГБТ-паре, которая покупает продукты во "ВкусВилле". Покупатели, в том числе и знаменитости, заявили, что не поддерживают рекламу гомосексуальности и больше не будут покупать в этом магазине продукты.

Руководители сети принесли извинения и удалили статью. Однако многие написали, что это непоследовательно. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.