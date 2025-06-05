Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июня, 22:15

Город

В Москве экипаж корабля "Полковник Чернышев" отработал действия при пожаре

В Москве экипаж корабля "Полковник Чернышев" отработал действия при пожаре

Несколько пляжей в Анапе признаны опасной зоной

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 июня

Сергей Собянин обсудил с москвичами вопросы о развитии столицы

"Сортировочная": запахи

Опрос показал, что большинство россиян считают важным соблюдение правил русского языка

"Сортировочная": клещи

Собянин провел личный прием жителей Москвы по поручению президента

Синоптики подвели итоги весны в Москве 2025 года

"Атмосфера": пасмурная погода и небольшой дождь ожидаются в Москве 6 июня

Экипаж пожарно-спасательного корабля "Полковник Чернышев" провел тренировку по тушению условного природного возгорания на территории Нагатинского затона. Пожарные использовали все возможности судна – насосы могут выдавать 21 тонну воды в минуту, дальность подачи воды достигает 120 метров.

Кроме того, для защиты самого корабля от теплового воздействия при тушении пожаров есть система водораспыления и водяных завес. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика