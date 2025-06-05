05 июня, 22:15Город
В Москве экипаж корабля "Полковник Чернышев" отработал действия при пожаре
Экипаж пожарно-спасательного корабля "Полковник Чернышев" провел тренировку по тушению условного природного возгорания на территории Нагатинского затона. Пожарные использовали все возможности судна – насосы могут выдавать 21 тонну воды в минуту, дальность подачи воды достигает 120 метров.
Кроме того, для защиты самого корабля от теплового воздействия при тушении пожаров есть система водораспыления и водяных завес. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.