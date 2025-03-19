Писательница Беринджер рассказала, как улучшила сон благодаря духам

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Американская писательница Бриттани Беринджер вдохновилась французской традицией распылять духи перед сном для создания атмосферы и рассказала, как это поспособствовало глубокому сну. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Беринджер призналась, что увидела этот ночной ритуал в сериале "Эмили в Париже" и решила попробовать, поскольку пыталась улучшить свой сон. По ее словам, она ограничивала экранное время, переместила телевизор из спальни в другую комнату, ввела чтение перед сном. Однако засыпание так и осталось проблемой.

Выбор писательницы пал на духи с расслабляющими нотами, такими как ромашка и лаванда. Эти запахи широко применяются в ароматерапии и помогают снимать стресс.

"Даже если я не сразу засыпала, запах в комнате создавал уютную атмосферу. Вскоре я заметила, что мои отношения с ночным распорядком значительно улучшились", – поделилась Беринджер.

Ранее парфюмер Екатерина Сиордия рассказала об ароматах, которые помогут подавить аппетит. Сиордия уточнила, что запахи могут очень по-разному влиять на людей, поэтому всегда важно пробовать, экспериментировать, искать тот аромат, который подойдет конкретному человеку.