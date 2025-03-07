Парфюмер Нестерова перечислила самые неудачные места для нанесения аромата

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Запястья, сгибы локтей и зона за ушами не подходят для нанесения парфюма, рассказала Москве 24 химик, парфюмер Валерия Нестерова.

По ее словам, в местах, где тонкая кожа и много потовых и сальных желез, происходит сильная трансформация аромата, через некоторое время он может стать неприятным.



Валерия Нестерова химик, парфюмер На теле можно выделить четыре самых неудачных места для нанесения духов – это подмышечные впадины, зона за ушами, сгибы локтей и колен.

Также не рекомендуется наносить парфюм на запястья. Это место идеально подходит для тестирования, потому что там находятся точки пульсации и аромат быстро раскрывается. Однако регулярно наносить туда духи не имеет никакого смысла, считает эксперт.

"В течение дня мы часто моем руки и при этом можем просто смывать парфюм. К тому же вся коммуникация с другими людьми у нас происходит на уровне головы, поэтому и аромат лучше наносить в этой области, а не ниже", – пояснила Нестерова.

Кроме того, парфюм не стоит растирать, потому как из-за этого снижается яркость и объемность звучания аромата, заключила эксперт.

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