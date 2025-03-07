Парфюмер Нестерова перечислила самые неудачные места для нанесения аромата

07 марта, 15:32Общество
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Запястья, сгибы локтей и зона за ушами не подходят для нанесения парфюма, рассказала Москве 24 химик, парфюмер Валерия Нестерова.
По ее словам, в местах, где тонкая кожа и много потовых и сальных желез, происходит сильная трансформация аромата, через некоторое время он может стать неприятным.
Также не рекомендуется наносить парфюм на запястья. Это место идеально подходит для тестирования, потому что там находятся точки пульсации и аромат быстро раскрывается. Однако регулярно наносить туда духи не имеет никакого смысла, считает эксперт.
"В течение дня мы часто моем руки и при этом можем просто смывать парфюм. К тому же вся коммуникация с другими людьми у нас происходит на уровне головы, поэтому и аромат лучше наносить в этой области, а не ниже", – пояснила Нестерова.
Кроме того, парфюм не стоит растирать, потому как из-за этого снижается яркость и объемность звучания аромата, заключила эксперт.
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