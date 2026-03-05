Привычка слушать музыку только в одном наушнике может привести к тугоухости, предупредили врачи. Когда звук поступает лишь в одно ухо, нагрузка на него увеличивается, тем более если автоматически делать громкость выше.

Как правило, так поступают подростки, чтобы общаться с окружающими под фоновую музыку. В итоге происходит постоянная стимуляция слухового нерва. А это часто заканчивается развитием односторонней тугоухости.

