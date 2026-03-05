График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

05 марта, 06:45

Общество

Привычка слушать музыку только в одном наушнике может привести к тугоухости

Диагностический набор для расшифровки всех генов человека разработали в России

Собственников квартир предупредили о штрафе за неприятный запах

Москвички стали ценить в подарках на 8 Марта ощущение заботы и внимания

Москвички назвали самый желанный подарок на 8 Марта

Японский зоопарк захотел поменять капибар на белого медведя из России

Новый тренд с кофе и корицей привлек внимание москвичей

Резкая оттепель в столичном регионе спровоцирует раннее пробуждение клещей

Список запрещенных для женщин профессий хотят сократить в России

Врач скорой помощи посоветовала девушке полоскать горло колой при ангине

Привычка слушать музыку только в одном наушнике может привести к тугоухости, предупредили врачи. Когда звук поступает лишь в одно ухо, нагрузка на него увеличивается, тем более если автоматически делать громкость выше.

Как правило, так поступают подростки, чтобы общаться с окружающими под фоновую музыку. В итоге происходит постоянная стимуляция слухового нерва. А это часто заканчивается развитием односторонней тугоухости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

