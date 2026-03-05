Больничный по уходу за ребенком могут продлить в России до 90 дней. С таким предложением выступили в Госдуме. Если ребенку меньше 5 лет и у него диагностировано заболевание из специального перечня, то больничный может быть продлен и до 120 дней.

Сейчас больничный по уходу за детьми до 8 лет оплачивается в размере 100% среднего заработка, но лимит составляет не более 60 дней в году. При заболеваниях из специального перечня – до 90 дней. По мнению авторов инициативы, данная мера позволит семьям пережить период болезни без страха потерять средства к существованию.

