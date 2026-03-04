Форма поиска по сайту

04 марта, 02:45

Общество

"Новости дня": более 4 млн россиян получат повышенные социальные пенсии

Температура опустится до минус 10 градусов в ночь на 4 марта в Москве

Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве до 8 марта

"Новости дня": более 1 700 тонн гумпомощи отправили московские предприниматели в зону СВО

Новый ГОСТ на белый хлеб вступит в силу с 1 апреля в России

В Роспотребнадзоре сообщили о снижении числа заболевших гриппом и ОРВИ в Москве

Спрос на резиновые сапоги в Москве вырос в 16 раз

Снег прошел несколько раз в Москве 3 марта

"Качество жизни": врач-диетолог рассказала о пользе куриной печени

"Миллион вопросов": эндокринолог рассказала, как гормоны влияют на вес и здоровье

Более 4 миллионов россиян будут получать повышенные социальные пенсии с 1 апреля. Их проиндексируют на 6,8%. В январе повысили страховые пенсии, теперь очередь дошла до социальных.

Увеличенные выплаты будут получать люди с ограничениями по здоровью, сироты и потерявшие кормильца дети, а также граждане без трудового стажа и те, у кого его недостаточно для назначения страховой пенсии.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
обществовидео

