"Новости дня": более 4 млн россиян получат повышенные социальные пенсии

Более 4 миллионов россиян будут получать повышенные социальные пенсии с 1 апреля. Их проиндексируют на 6,8%. В январе повысили страховые пенсии, теперь очередь дошла до социальных.

Увеличенные выплаты будут получать люди с ограничениями по здоровью, сироты и потерявшие кормильца дети, а также граждане без трудового стажа и те, у кого его недостаточно для назначения страховой пенсии.

Подробнее – в программе "Новости дня".